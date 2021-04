Ideal para todas as idades e para quem quer mover-se melhor, pode ser feito em casa e permite trabalhar as capacidades cardiovasculares e musculares, sem que seja necessário dividir o tempo entre as máquinas e a passadeira como sucede nos ginásios.

No dia a dia, puxamos, empurramos, subimos, descemos, rodamos, deslocamos e desequilibramos o corpo constantemente. Estes movimentos raramente são da responsabilidade de um único grupo muscular, resultando da coordenação de vários. "Estes padrões de movimento podem e devem ser treinados para melhorar a nossa vida quotidiana, prevenir lesões, aumentar a autonomia e promover o equilíbrio muscular de todo o corpo. Para tal, existe o treino funcional", esclarece Paulo Ah Quin, o preparador físico que elaborou este plano de exercícios.









