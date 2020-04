Deitado, de barriga para baixo, com as mãos no chão, com um afastamento um pouco superior à largura dos ombros, faça flexões, sem colocar os joelhos no chão. Quando já não conseguir, faça com os joelhos no chão. Use dois minutos para repetir o circuito isto porque o minuto que sobre está reservado às transições.

Treino de 10 minutos

Suba dois lances de escadas o mais rapidamente possível e desça calmamente para poder recuperar durante 1 minuto e 30 segundos. Dedique o minuto seguinte a fazer 21 agachamentos seguidos de lunge. De pé, com os pés à largura dos ombros, paralelos entre si, flita os joelhos e volte à posição inicial.

Após um agachamento, coloque uma perna para trás e desça e suba o tronco para executar o lunge. Troque, de seguida, de perna. No minuto seguinte deverá fazer 20 flexões. Deitado, de barriga para baixo, com as mãos no chão, com um afastamento um pouco superior à largura dos ombros, faça flexões, sem colocar os joelhos no chão.

Quando já não conseguir, faça com os joelhos no chão. Por fim, dedique mais 30 segundos a subir dois lances de escadas, o mais rapidamente possível e desça calmamente para poder recuperar. Os quatro minutos restantes destinam-se à repetição do circuito e para as transições entre os exercícios.

Treino de 15 minutos

Nos primeiros 30 segundos suba escadas rapidamente e desça calmamente. Dedique um minuto a fazer 21 agachamentos seguidos de lunges. De pé, com os pés à largura dos ombros, paralelos entre si, flita os joelhos e volte à posição inicial. Após um agachamento, coloque uma perna para trás e desça e suba o tronco, executando um lunge.

Troque de perna. Seguem-se mais 30 segundos a subir escadas, descendo sempre calmamente. O próximo minuto é para as flexões. Deitado, de barriga para baixo, com as mãos no chão, com um afastamento um pouco superior à largura dos ombros, faça flexões, sem colocar os joelhos no chão. Quando já não conseguir, faça com os joelhos no chão. Os 30 segundos seguintes são para voltar a subir escadas, descendo calmamente. O minuto seguinte é para fundo. De costas para uma cadeira, coloque as mãos na ponta do assento e avance os pés. Desça, fletindo os braços e aproximando os glúteos do chão. Retorne, seguidamente, à posição inicial.

O minuto que se segue deve ser aproveitado para trabalhar os glúteos. Deitado, de barriga para cima, coloque a planta dos pés no chão e eleve a anca, sem tocar com os glúteos no chão. Seguem-se, depois, mais 30 segundos para subir escadas. Restam seis minutos que se destinam à repetição do circuito e, por fim, mais três para as transições.

Texto: Sofia Santos Cardoso com Pedro de Medeiros (mestre em treino de alto rendimento, investigador e autor do livro "O seu personal trainer", publicado pela editora A Esfera dos Livros)