Quase todas as pessoas procuram amor, muitas vezes, até se torna fácil apaixonar-se, mas torna-se difícil dar asas a uma relação e conseguir que ao longo do tempo a relação se mantenha forte e capaz de resistir aos atritos do dia a dia.

A verdade é que quando se pensa em amor, surge a ideia de entusiasmo, de ligação e de proximidade, mas também é às pessoas de quem mais se gosta que se exige mais e de quem mais se espera. Por isso, para se manter uma relação amorosa robusta ao longo do tempo, há algumas condições absolutamente essenciais são elas:

1 - Comunicação - ser capaz de comunicar com clareza, objetividade e cuidado com o outro, ao mesmo tempo que é capaz de ouvir ativamente, é uma das principais chaves para o sucesso e para a redução dos atritos numa relação.

2 - Atenção às necessidades - quer estar atentos às suas próprias necessidades, de forma a conseguir expressá-las em tempo real, quer conseguir sintonizar-se com as necessidades do outro para se conseguir corresponder-lhes, ou mesmo que não seja possível corresponder, para que se possa compreendê-las.

3 - Compreensão emocional - todas as pessoas precisam de sentir que ao seu lado está alguém que consegue sintonizar-se com o seu mundo interno e com as suas emoções. Numa relação amorosa é fundamental que as emoções de ambos tenham espaço para se expressar e, essencialmente, encontrem no outro um colo capaz de as amparar de forma próxima e afetuosa.

4 - Intimidade - uma relação amorosa precisa de ser alimentada, e tem de existir espaço para vários níveis de intimidade. A intimidade precisa de espaço para a fantasia, para a partilha, para as diferenças de cada um, para o erotismo e para doses elevadas de afeto. Se numa relação amorosa houver espaço para a expressão da intimidade, inequivocamente, mais forte se torna a relação.

No fundo, todas as relações são diferentes, todas as relações exigem coisas diferentes, ainda assim há ingredientes de que todas as relações precisam e no meio de todos eles é essencial mantermos presente que uma relação exige sempre que os elementos se consigam expressar, se sintam livres, autênticos e compreendidos na relação.

Não se esqueça que a relação deve ser alimentada durante todos os dias, e que todos os gestos contam quando estamos a falar de amor e de relações.

Um artigo das psicólogas clínicas Cátia Lopo e Sara Almeida, da Escola do Sentir.