Aprenda a dizer não

É uma palavra de apenas três letras mas também é uma resposta completa. Dizer "não", quando de facto não lhe apetece, não pode ser um fardo. Pense no seu bem-estar. Pense em si. Deixe para os outros a gestão das suas expectativas, defende a Associação Americana de Psicologia.

Registe o que o incomoda

Escrever no papel aquilo que mais o aborrece pode ser uma experiência de catarse. Aponte o que o transtorna num papel e deite-o fora. Um estudo de 2012 revelou que tal pode ajudá-lo a limpar a mente dos maus pensamentos. Escrever um diário pode ser igualmente benéfico na promoção da sua saúde mental, conclui um estudo norte-americano.

Desintoxique-se das redes sociais

Um novo estudo publicado no Journal of Social and Clinical Psychology descobriu que a comparação diária (que cada um de nós faz) da nossa vida com as vidas fabulosas dos nossos amigos nas redes sociais pode aumentar os sintomas depressivos. Portanto, está na hora de fazer uma pausa. Lembre-se: as redes sociais só mostram um lado da realidade.

Seja amável

Quer sentir-se bem consigo próprio? Faça alguém sentir-se bem. Um estudo publicado no Journal of Social Psychology revela que a bondade e amabilidade são cíclicas. Pratique o bem, que também receberá o bem. Está provado cientificamente.

Faça terapia

O Instituto Nacional para Saúde e Cuidados de Excelência do Reino Unido (NICE) salienta que procurar ajuda especializada ou terapia de grupo pode ser útil para ajudá-lo a ultrapassar o seu problema. A terapia de comportamento, assim como a terapia da fala, podem ajudá-lo a desbloquear centenas de problemas pessoais. Falar com alguém sobre aquilo que o incomoda pode ajudá-lo a pôr a sua vida em perspetiva, ajudando-o a encontrar soluções.

Durma mais

A falta de sono dificulta a regulação das emoções e a produção normal das hormonas do comportamento. Pouco sono pode ser um sinal de perturbações mentais. Investigadores do Tel Aviv Sourasky Medical Center e da Universidade de Tel Aviv descobriram que noites sem dormir provocam a hiperbolização das reações. Os resultados foram publicados no Journal of Neuroscience, em setembro de 2015.

Exercite-se

As endorfinas fazem milagres. Ao fazer exercício, o seu cérebro produz e liberta as chamadas hormonas do bem-estar, dando-lhe uma sensação de conforto imediato. Vai sentir-se melhor e mais bonito. Experimente. As recomendações são da Universidade de Harvard.

Sinta-se agradecido

A vida é muito melhor quando se vive o presente com graça, gratidão e simplicidade. Um estudo de Robert Emmons, investigador e professor na Universidade da Califórnia, garante que viver com gratidão por tudo o que lhe acontece na vida, seja pela música que mais gosta que passa na rádio, seja por ter um trabalho - mesmo que não seja o melhor emprego do mundo - melhora o seu estado de saúde mental e a sua atitude perante a vida.

Eduque-se e informe-se

Os problemas mentais são mais fáceis de combater quando se sabe exatamente o que se tem. Alguns distúrbios mentais podem ser genéticos e desencadear até sintomas físicos. Saber o máximo possível sobre si vai ajudá-lo a lidar e a resolver o seu problema, mesmo quando já se foi diagnosticado com algum distúrbio relacionado com a saúde mental.

Viaje mais

O simples facto de planear uma viagem em que vai participar já aumenta a sua felicidade, concluiu um estudo publicado no Journal of Applied Research in Quality of Life, de fevereiro de 2010. Desocupe a sua mente de preocupações e escolha um destino.

Ouça música

Cientistas que queriam perceber o efeito da música no ser humano descobriram que os vasos sanguíneos dos braços dilatam-se 26% quando ouvimos músicas alegres. Já as canções que lembram tristeza e ansiedade provocam uma redução de 6% no fluxo sanguíneo. A explicação: quando escutamos música, os nossos ouvidos transformam os sons em estímulos elétricos que chegam ao nosso cérebro provocando a produção de endorfinas, as tais hormonas do bem-estar, diminuindo os batimentos cardíacos e a pressão arterial. Quem o defende são especialistas da Universidade de Harvard.

Saia com os amigos

Um estudo de 2011 mostrou que passar tempo ao lado dos melhores amigos reduz os efeitos da produção das hormonas de cortisol, responsáveis pelo stress. O mesmo estudo confirmou ainda que socializar é fulcral para manter o equilíbrio mental.

Faça uma dieta saudável

Somos aquilo que comemos. A frase não é recente. Hipócrates, pai da medicina, divulgou-a há mais de 2500 anos. E acrescentou "que o vosso alimento seja o vosso primeiro medicamento". Coma alimentos que forneçam energia ao cérebro. Aposte nas nozes e nos espinafres. Vários estudos têm demonstrado os benefícios do seu aporte nutricional.

Fale com um médico

Se sente que tem um problema psíquico ou que está mergulhado em demasiado stress, o primeiro passo para melhorar o seu estado mental é consultar um profissional de saúde. Os clínicos gerais são capazes de oferecer sugestões e prescrever exames, na tentativa de o encaminhar para um tratamento eficaz. Procurar a ajuda de um médico pode ser o primeiro passo rumo a uma melhor saúde mental.

Medite

Está provado cientificamente que a meditação acarreta dezenas de benefícios para a saúde. Ajuda-o, por exemplo, a melhorar a sua concentração no dia a dia. Reserve cinco a dez minutos por dia para si, ao início ou ao final do dia. Concentre-se no que lhe faz bem, evite os maus pensamentos.