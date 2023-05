Ioga com cabras

A ideia não é que as cabras participem nos exercícios - como acontece na foto. Os especialistas dizem que só contemplá-las já tem efeitos meditativos. No entanto, se elas resolverem colaborar, as posturas têm também um efeito terapêutico.

Ioga da cerveja

O ioga da cerveja combina a cultura oriental com a bebida tradicional europeia. Após cada postura, a recompensa são alguns goles. Cada participante toma duas garrafas (de 500 ml). Dica: fazer logo no início os exercícios que exigem mais equilíbrio e postura.

Paddle ioga

Esta atividade combina uma variedade de asanas (posturas de ioga) que se ajustam à condição física de cada participante, de acordo com a habilidade individual de cada um para o paddle. Se procura um novo desafio, o ioga numa prancha de Stand Up Paddle será uma boa opção.

Ioga de canábis

É uma nova tendência e está a ganhar cada vez mais adeptos em alguns estados dos Estados Unidos, onde o consumo da substância já é permitida. Quem o pratica diz que os efeitos do exercício combinados com a substância são uma autêntica fonte de prazer e levitação.

Ioga aéreo

Esta é para quem gosta mesmo de coisas difíceis. O ioga, já por si, é repleto de posturas complicadas. Esta versão vem acrescentar uma dose de desafio que exige bastante trabalho dos músculos da região abdominal.

Ioga no museu

A partir das 8h30, antes de o museu de arte Albertina, em Viena, abrir ao público, há sessões de ioga. O ambiente propicia o relaxamento total. E quando o museu abre ao público, às 10h00, pode ficar para ver o acervo. O bilhete está incluído no preço do curso de ioga.

Ioga do riso

Quem não tem muitos motivos para sorrir no dia a dia pode procurar o equilíbrio e relaxamento no ioga do riso. A aula começa com um riso forçado: "hohoho" e "hahaha" despertam a gargalhada espontânea. Além de fortalecer o sistema imunitário, este tipo de ioga é um dos mais fáceis de praticar. E é também um dos mais concorridos.

Ioga nudista

Esta tendência nasceu em Nova Iorque e já se estendeu ao resto do país. Existem salas de ioga nudista em Boston, São Francisco, Los Angeles e Salt Lake. Quem o pratica diz que estar nu ajuda a aprofundar a meditação e tirar partido dos benefícios do ioga.

Ioga com cavalos

Esta variante aumenta a ligação do ser humano com a natureza e com o mundo animal. O método já é utilizado como terapia no Reino Unido.

Ioga rave

As raves de ioga chegaram a praticamente todo o lado. Nada de bebidas alcoólicas, tabaco ou drogas. Em vez de tudo isso, dá-se lugar à meditação, ioga, e música eletrónica. A ideia do Yoga rave nasceu na Argentina em 2007 mas já chegou aos Estados Unidos, Brasil e Europa.