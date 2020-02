7. Olhar dominante, ou olhar frio, vazio, sem alma.

8. Procura viver rapidamente consigo.

9. Arrogância, orgulho e dominação, resvalando para a raiva e agressividade se não leva a melhor.

10. Aborrece-se facilmente, não mantendo a perseverança no trabalho, nas tarefas e nas relações.

11. Cenas teatrais sem conteúdo emocional efetivo, vulgo lágrimas de crocodilo, com ausência significativa de empatia.

12. Estilo manipulatório, levando a que os outros façam o que pretende.

Desta forma, apesar de o(a) psicopata abusar de si, manipular, maltratar e/ou defraudar, acaba por desculpabilizar, desvalorizar e perdoar. As inúmeras mensagens no seu Facebook ou WhatsApp com carácter positivo e elogioso sobre si, levam-no(a) a baixar as defesas. Como regista tudo aquilo que diz para depois lhe devolver, acaba por se declarar como soul mate ou alma gémea, pois são iguais e idênticos. Num ápice, irá viver para sua casa, ou propor-lhe que vivam juntos ou se mudem para outro local. Pelo meio, as iniciais oportunidades de sexo intenso e repetido tornam-se, de repente, em desinteresse e frieza acompanhada por comentários abertamente depreciativos.

Pela importância que assumem na atualidade, alerte-se que normalmente usam as redes sociais para provocar o seu ciúme, a sua insegurança na relação através da interação com outras pessoas, com publicações ambíguas ou vídeos com duplo sentido. Quando questionado, alega inocência e acusa-o(a) da sua hipersensibilidade, instabilidade, paranoia ou ciúmes irracionais.

Habitualmente, as vítimas destes psicopatas integrados são pessoas bondosas, ingénuas, generosas, sempre dispostas a perdoar, a esquecer e a recomeçar, tornando-se num alvo fácil para um estilo manipulador tóxico, sedutor e encantador. São pessoas que vão atrás do sonho de amor eterno e incondicional que é apresentado pelo(a) psicopata.

Paul Babiak, psicólogo com trabalho publicado na área da psicopatia, avança algumas advertências que podem ser úteis para se defender de um psicopata.

Conselhos:

- Pedir opinião a outras pessoas, pois amigos, familiares e conhecidos tendem a ter outra perspetiva sobre o que está a acontecer.

- Prestar atenção ao que o(a) psicopata faz e não ao que diz, pois, as suas palavras carregam manipulação ou mentira.

- Nunca disponibilizar passwords ou códigos de acesso.

- Fazer um diário pormenorizado de tudo o que acontece e pedir ajuda.

Se reconhece estar, ou ter estado, numa relação íntima com características iguais ou semelhantes às que foram partilhadas, procure acompanhamento especializado, pois compreender o que está a acontecer, ou lhe aconteceu, é o princípio da recuperação. Permita-se a reparar a destruição emocional por que passou.

As explicações são de Mauro Paulino, Psicólogo Clínico e Forense, Coordenador da Mind – Psicologia Clínica e Forense, em parceria com o Crime + Investigation.