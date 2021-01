Sopa de cenoura e coentros com laranja

Preparação

1. Descasque a cebola. Lave-a, pique-a e reserve para uso posterior. Descasque os alhos, pique-os e reserve. Lave as cenouras, descasque-as e corte-as em pequenos pedaços e reserve. Lave os coentros, pique-os finamente e reserve.

2. Verta o azeite numa panela grande, girando-a para cobrir todo o fundo. Leve ao lume a uma temperatura média. Adicione a cebola e o alho picados. Deixe cozinhar durante cerca de quatro minutos, até ficarem macios, mexendo de vez em quando.

3. Junte os coentros desidratados e mexa. De seguida, adicione as cenouras, a água, o sumo de laranja e o sal. Reduza o lume para a potência média e deixe ferver.

4. Assim que o caldo começar a ferver, reduza a temperatura do fogão para o mínimo. Tape a panela e deixe cozinhar durante 15 a 20 minutos, até que as cenouras estejam macias.

5. Entretanto, à parte, numa tigela mais pequena, misture as natas light com os coentros em pó e reserve.

6. Num processador de alimentos, num liquidificador ou com recurso a uma varinha mágica, triture muito bem a sopa. Junte o sumo de limão e envolva. Sirva, de imediato, a sopa decorada com as natas, polvilhada com os coentros frescos.