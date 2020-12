Sonhos de Natal à moda de Marco Costa

4. Utilize uma colher de gelado ou uma colher de sopa para formar os sonhos e, de seguida, frite-os no óleo.

3. Bata a massa escaldada com uma batedeira e junte oito ovos inteiros, um a um. Pré-aqueça o óleo, numa frigideira, a 170º C.

Dicas

Se quiser, pode fazer uma calda de açúcar com rodelas de laranja para regar os sonhos no momento de os servir. Para isso, leve um tacho com dois decilitros de água ao lume. Junte quatro colheres de sopa de açúcar e uma laranja em rodelas. Deixe ferver e está pronta a usar!