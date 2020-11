Raviolis de cacau com requeijão e manteiga avelã

Preparação

Peneire a farinha juntamente com o cacau para um recipiente. Forme um "vulcão" no centro e adicione os ovos, ligeiramente batidos.

Vá integrando a farinha nos ovos, com a ajuda de uma mão. Misture bem, até obter uma massa homogénea. Caso necessário, adicione uma colher de sopa de água, mas tenha em atenção que se pretende uma massa bem dura.

Forme uma bola, embrulhe com película aderente e deixe repousar, à temperatura ambiente, durante cerca de 20 minutos.

Divida a massa em seis porções e, com o rolo de cozinha ou com a ajuda de uma máquina de esticar massa, estenda cada uma o mais fina que conseguir, formando um retângulo alongado, polvilhando com farinha sempre que necessário.

Para o recheio: misture o requeijão com o mel e, ajudando-se de um saco pasteleiro ou com duas colheres, distribua pequenas porções sobre a massa, deixando uma margem de 3 a 4 cm entre cada. Pincele com um pouco de água ao redor do recheio.

Sobreponha outra “folha” de massa, e faça alguma pressão à volta do recheio, de forma a que ambas camadas de massa fiquem bem seladas.

Corte com um corta-massas, ou utilizando um molde redondo ou quadrado, como preferir. Repita o processo para toda a massa e recheio. Polvilhe com farinha e reserve.

Entretanto, coloque uma panela ao lume com água abundante e um punhado de sal.

Deixe ferver, adicione os raviolis e deixe cozer por cerca de dois minutos. Retire para um prato.

Para o molho: coloque a manteiga numa caçarola e deixe derreter.

Vá mexendo, em fogo médio, até que a manteiga obtenha uma cor dourada, e liberte aroma a frutos secos.

Sirva os raviolis regados com a manteiga e salpique com ervas aromáticas frescas.