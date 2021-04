Donuts caseiros explicados pelo chef

Preparação

Num recipiente, disponha a farinha e faça uma cavidade no centro. Adicione o açúcar, o ovo, a manteiga, o fermento e o leite. Junte todos os ingredientes com as pontas dos dedos, arrastando para o centro um pouco da farinha.

Adicione o sal e amasse até formar uma bola.

Transfira a massa para uma bancada limpa e amasse durante cerca de cinco minutos, até a massa ficar elástica e descolar da bancada e mãos.

Volte a colocá-la no recipiente, tape com um pano ou com película aderente e deixe levedar cerca de uma hora a hora e meia, ou até que esta duplique o volume inicial.

Quando a massa tiver, pelo menos, duplicado o tamanho, estenda-a com o rolo até ficar com 1 cm de espessura.

Corte círculos com cerca de 6 cm e, usando um cortador mais pequeno ou mesmo uma tampa da garrafa de água, retire o centro.

Deixe repousar cerca de 20 minutos, tapados com um pano.

Com cuidado, sacuda a farinha e frite em óleo abundante (não podem tocar no fundo do tacho ou frigideira) até ficar dourado da parte de baixo, volte e deixe ficar bem douradinhos dos dois lados. É importante não ter o óleo muito quente para evitar que fiquem crus por dentro. Ah, frite também os "buracos" :D Deixe escorrer sobre uma grelha ou papel absorvente.

Para o glaceado:



Coloque o açúcar em pó num recipiente e vá adicionando leite até obter um creme.

Ainda quentes, barre os donuts com as mãos e deixar secar (se conseguir).