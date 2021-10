Peitos de frango recheados com espinafres e queijo

Preparação

Com a ajuda de uma faca, abra os peitos de frango ao meio de forma a poder rechear. Tempere-os com sal e pimenta de ambos os lados.

Num recipiente, misture os espinafres com um pouco do queijo ralado e recheie os peitos de frango com esta mistura. Feche a abertura com a ajuda de uns palitos.

Num outro de recipiente faça uma mistura com um pouco de pão ralado e uma colher de sopa de queijo ralado e envolva bem.

Passe os peitos de frango recheados por ovo batido e de seguida pela mistura do pão ralado.

Forre o tabuleiro do forno com papel vegetal e disponha os peitos recheados.

Leve ao forno, previamente aquecido a 160 ºC, durante cerca de 45 minutos, até que fiquem bem douradinhos.

Sirva os peitos de frango recheados com a compota de tomate.