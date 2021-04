Leite creme

Preparação

Levar num tacho ao lume o leite com o açúcar mascavado e a casca de limão. Deixar ferver e desligar. Retirar a casca de limão.

Misturar numa taça as gemas com o amido de milho. Verter no tacho com o leite e levar novamente ao lume, até engrossar um pouco, sempre a mexer.

Distribuir em taças ou pratos.

Polvilhar com canela em pó.