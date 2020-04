Folar entrançado de maçã e canela

Preparação

Numa taça junte os seguintes ingredientes: o leite morno com a manteiga amolecida, os ovos, o açúcar baunilhado, o açúcar, uma pitada de sal, a canela, a farinha e o fermento. Misture bem todos os ingredientes, até obter uma massa homogénea e pegajosa. Caso necessário, adicione mais um pouco de farinha.

Forme uma bola com a massa, coloque-a numa taça untada com óleo, tape-a com um pano e deixe a massa levedar durante uma hora.

Polvilhe a bancada de trabalho com farinha, estenda amassa num retângulo. Barre-o com a compota de maçã, polvilhe-o com canela e enrole-o.

Corte o rolo em dois, no sentido do comprimento, entrance as duas partes e forme uma rosca.

Pincele a massa com ovo batido e polvilhe-a com um pouco de açúcar.

Leve ao forno, previamente aquecido a 190 ºC, durante 40 minutos.