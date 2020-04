Copinhos de tiramisù

Se bem que é originária da Itália, esta sobremesa é servida um pouco por todo o mundo, principalmente aos amantes de sobremesas com café. "Adoro a conjugação do doce subtil de um biscoito ou bolo humedecido com um café forte e intenso, coberto com um delicioso e suave creme à base de mascarpone", diz-nos o chefe de cozinha Rui Ribeiro, autor desta receita.