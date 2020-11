Compota de pera e gengibre com tostas de trigo

Preparação

1. Lave as peras. Descasque-as e elimine as sementes. Leve um tacho com a água ao lume.

2. Corte as peras em pedaços e coloque-as no tacho. Junte o açúcar e o gengibre e deixe cozinhar em lume brando.

3. Quando a pera estiver cozida, retire-a do lume e triture-a, sem nunca a remover do tacho.

4. Leve o puré de pera ao lume e deixe-o cozinhar até obter ponto de estrada. Vá passando com uma colher de pau, roçando o fundo do tacho. Se o preparado ficar com uma abertura que o permita ver, como se abrisse uma estrada, retire o tacho do lume.

5. Deixe arrefecer o puré de fruta e sirva-o com as tostas. Guarde a compota que sobrar em frascos esterilizados.