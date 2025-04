Comida, cocktails de assinatura, vinhos frescos da Churchill’s e a vista sobre o Douro e a cidade do Porto compõem a ementa e o cenário da nova temporada dos Lodge Pops, o ciclo de pop-ups gastronómicos que acontece todos os sábados às 12h30, a partir de 26 de abril. Encontros no 1982 Bar, situado no jardim da marca de vinhos, na Rua da Fonte Nova 5, em Vila Nova de Gaia.

Com curadoria do chef João Ribeiro, do restaurante Goela, os Lodge Pops reunem diferentes chefs convidados para apresentar, semana após semana, as suas propostas de cozinha de autor em formato de petiscos. Para abrir a temporada, será o chef João Ribeiro a assumir a cozinha a solo, apresentando um menu que inclui Focaccia com pesto rosso e burrata, Croquete de leitão com maionese de laranja, Sando de camarão em brioche com slaw e salada de ovas, Kebab de cogumelos com flatbread, pepino, tomate e sumac e para os mais gulosos, Tres leches e Tarte de chocolate e amendoim.

O conceito mantém-se inalterado: não há reservas e o serviço começa às 12h30, sendo os lugares ocupados por ordem de chegada. O espaço conta com mesas de piquenique, mas também disponibiliza toalhas para quem preferir estender-se na relva e usufruir da refeição ao ar livre, com vista para o Douro.

Antes do arranque dos Lodge Pops, reabre ao público, no dia 23 de abril, o jardim da Churchill’s e o 1982 Bar, que este ano passa a funcionar de quarta-feira a domingo, alargando o horário que até aqui se restringia ao fim de semana.

Outra das novidades desta temporada é o lançamento do novo site da Churchill’s, que permite a marcação de experiências no Lodge e na Quinta da Gricha.

Para os interessados, fica abaixo a programação das próximas semanas:

26 de abril – Goela;

3 de maio – Flava Kitchen;

10 de maio – Colab Cozinha;

17 de maio – Raiders;

24 de maio – As Joanas;

31 de maio – Goela.