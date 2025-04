Este ano, o desafio foi claro: celebrar Portugal… copo a copo. A Cerveja Canil convidou oito cervejeiras de norte a sul para criarem uma cerveja inédita, inspirada nas regiões e sabores típicos do continente e ilhas. O resultado traduz-se em rótulos exclusivos, edições limitadas e uma viagem de sabores com imperiais a partir de 2€.

Durante três dias, no Canil do Marquês (Rua de Santa Marta, n.º 35) desaparecem as mesas e instala-se a street food, música ao vivo, DJs a puxar pelo copo, flash tattoo e live brewing (com cerveja a ser feita à frente do público). E mais: ações no Instagram do Canil (@cervejacanil) com sorteios de copos.

A entrada no festival é feita com a compra de um copo (3€) ou, num gesto solidário, pela doação de ração para cães ou gatos (mínimo 3 kg), que será entregue a um abrigo local. E o festival é também pet friendly, "por isso os cães são bem-vindos", informa a organização.

As regiões e as cervejeiras presentes são as seguintes: Musa – Ribatejo; 8ª Colina – Beiras; Mean Sardine – Açores; Rafeira – Lisboa; Deuses do Malte – Alto Douro; Censurada – Alentejo; Boazona – Serra da Estrela; Praxis – Algarve e Canil – Trás-os-Montes

Durante o festival, a comida é pensada para se comer com as mãos, ao ritmo da festa, sempre a acompanhar as cervejas. Com o toque criativo habitual dos chefs da casa.