Serão seis noites, de maio a outubro, cada uma com uma atmosfera musical distinta: do jazz ao fado, passando por DJ sets, tuna académica, violino ao vivo e banda de covers. Cocktails de vinho do Porto e vinhos tranquilos, branco e tinto, a par de petiscos completam a experiência.

A primeira edição realiza-se a 16 de maio, entre as 21h00 e as 23h30, a bordo do Wooden Yacht Classic com 66 pés, ancorado no cais privado da Pipadouro no Pinhão. A música estará a cargo dos Caju, duo composto por Ricardo de Barros e Yvette Soares. As “Exclusive Nights” terão lotação limitada, de 20 pessoas, e implicam a compra antecipada de bilhete, no valor de 100€ por pessoa, com direito a duas bebidas e aperitivos ligeiros.

“Mais do que um ingrediente da experiência, o vinho será a estrela absoluta destas noites, em que iremos desafiar a visão tradicional e já conhecida do enoturismo, respondendo às exigências de um público cada vez mais diverso e curioso. Seja um jovem da geração Z ou um enófilo experiente, todos encontrarão nestes eventos vínicos motivos para se surpreender e brindar”, explica Ana Clara Silva, Diretora de Operações da empresa.

As “Exclusive Nights” passam a integrar o Pipadouro Excellence, leque de serviços premium da operadora.

As novas valências da Pipadouro incluem serviços personalizados como butler, para um acompanhamento de cada cliente; babysitter, que garantirá a segurança e diversão das crianças.

Com uma frota de iates vintage dos anos 50 e 60, Pipadouro apresenta igualmente uma “chef à la carte”, preparada para proporcionar experiências enogastronómicas a bordo; um driver privado em viaturas clássicas ou modernas; viagens exclusivas de helicóptero; fotógrafo e vídeografo; um guia local certificado, para transmitir detalhes históricos sobre a região; e ainda um “wine educator”, um profissional com conhecimento aprofundado e técnico sobre a cultura de vinhos.