“A gastronomia brasileira é viva, múltipla e generosa. E quando encontra a tradição portuguesa, acontece magia”, destaca Marco Lessa, idealizador do Brasil Origem Week.

Um dos momentos deste festival que decorre de 24 a 27 de abril será protagonizado pela chef Zana Hora, finalista do MasterChef Portugal 2022, que irá preparar uma Moqueca de bacalhau, prato que simboliza a fusão entre os sabores de matriz africana da Bahia e o ingrediente mais icónico da cozinha portuguesa.

O MasterChef Brasil estará representado pelo chef Emanuel Sávio, que trará um clássico nordestino: Cuscuz com manteiga de garrafa, mandioca cozida e queijo coalho, uma combinação rica em memória, sabor e identidade. A doçaria tradicional do Brasil terá também o seu espaço com chefs como Marcos Monteiro, especialista em Bolo de rolo, considerado património cultural e imaterial de Pernambuco, e Marcela Costa, que apresenta o Bolo podre paraense, entre outras propostas criativas.

Brasil Origem Week celebra a diversidade gastronómica com estrelas do MasterChef créditos: Divulgação

Com uma programação distribuída ao longo de quatro dias, a Cozinha Show oferece uma viagem gastronómica de norte a sul do Brasil. Do Acarajé baiano à Cocada cremosa, passando por pratos menos conhecidos do público europeu, como o Bolo frito piauiense com camarão fumado ou aTarte desconstruída de acerola, fruto típico brasileiro.

Além das sessões de cozinha, haverá experiências ligadas à cachaça, conduzidas por especialistas como Raquel Lopes, fundadora da Casa Cachaça, e degustações de café especiais, orientadas por Rodolfo Moreno, expert na cultura cafeeira.

A entrada do Brasil Origem Week é livre e o acesso às sessões da Cozinha Show é feito por ordem de chegada.