Sob o lema “A Baga nas suas 8 Quintas”, os oito produtores que integram os Baga Friends — Giz, Luís Pato, Filipa Pato, Quinta das Bágeiras, Quinta da Vacariça, Quinta de Baixo – Niepoort, Sidónio de Sousa e Vadio — abrem as portas das suas adegas entre as 10h00 e as 18h00, de 3 de maio, com provas exclusivas, harmonizações com gastronomia típica e conversas com os produtores.

Em 2025, a novidade é a realização do primeiro Arraial da Baga, a partir das 18h00 no Clube d’Ancas, uma das mais antigas e dinâmicas coletividades da região, fundada em 1904. Com uma forte componente cultural e comunitária, o arraial contará com música ao vivo, exposição sobre a Baga, petiscos regionais e vinhos da casta Baga, num ambiente familiar. A artista plástica Dina Lopes assinala o momento com uma exposição dedicada à casta, e os visitantes terão ainda a oportunidade de conhecer o trabalho dos “burros sapadores” e dos curiosos “porquinhos viticultores”.

Com entrada livre, mediante aquisição de bilhete único do Dia Internacional da Baga, os visitantes poderão circular livremente pelas adegas durante o dia e, à noite, celebrar em comunidade no Clube d’Ancas, com animação garantida até à meia-noite.

Os interessados encontram abaixo o programa previsto, assim como as ementas, em cada uma das quintas:

Filipa Pato: Salsichas de leitão com os porcos biodinâmicos das vinhas centenárias. Ostras. Harmonização de chocolate belga com o vinho fortificado Espírito de Baga

Luís Pato: Duas visitas à vinha (uma de manhã e outra à tarde), com os cinco tratoristas a mostrar práticas de agricultura sustentável. Mesas temáticas.

Quinta das Bágeiras: Petiscos tradicionais como orelhas de porco, rojões, sopa à lavrador. Visitas à cave

Giz: Abertura de uma garrafa de 9 litros da Vinha das Cavaleiras – o Giz receberá os visitantes na Rota da Bairrada.

Vadio: Abrir algumas das 300 garrafas do novo Vinho Branco Finuum que contém Baga. Comida pela Pizzaria Lupita de Lisboa e caldo verde da Dona Luísa. Visitas às vinhas, de manhã e à tarde.

Sidónio de Sousa: Lançamento do Reserva 2019 e algumas garrafas de 3 e 6 litros. Feijoada de leitão.

Quinta de Baixo (Niepoort): Visitas às vinhas, provas de vinhos especiais e em barrica e animação.

Quinta da Vacariça: Visita de grupos pequenos para demonstrar as práticas biodinâmicas na vinha e na adega.