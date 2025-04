Lançados em 1997, os azeites Esporão sempre refletiram a identidade e os sabores do lugar onde nascem: Reguengos de Monsaraz, no coração do Alentejo. Com um legado de 28 anos na produção de azeites de excelência, o Esporão inicia 2025 com uma nova imagem para as suas garrafas, mantendo intacto o compromisso com a autenticidade, a diferenciação e a preservação das variedades de azeitona autóctones.

Com a nova campanha de comunicação da marca, "Cabe tanto dentro de uma garrafa", pretende-se

destacar as histórias, a tradição e o saber-fazer que dão origem a cada azeite Esporão.

Conscientes de que a qualidade da azeitona é o incontornável ponto de partida, o Esporão valoriza as variedades autóctones portuguesas, cada vez mais raras, plantadas nos seus olivais, e em parceria com mais de 60 produtores locais. É no lagar de azeite da Herdade do Esporão, que as melhores azeitonas são cuidadas e processadas com o máximo respeito pelas pessoas e pela natureza.

Quase 30 anos de aprendizagem na arte de fazer azeite que, este ano, vê chegar duas novidades: mais duas referências em modo de produção biológico (Cordovil e Cobrançosa) e uma imagem atualizada, que se estende às várias referências de azeite Esporão. Vale recordar que o Esporão foi a primeira marca a lançar azeites monovarietais em Portugal e a adotar garrafas escuras (ideais para garantir que as características do azeite mantenham inalteradas).

A nova imagem dos Azeites Esporão aposta em cores distintas para cada referência. Estas tonalidades foram inspiradas nas variedades de azeitona e nos tons naturais do Alentejo, contribuindo para uma diferenciação mais clara dentro da gama. As novas garrafas incluem também a indicação do ano da campanha, com o objetivo de educar o consumidor para a importância do consumo de azeite fresco. A informação técnica foi igualmente otimizada, com leitura mais acessível da tabela nutricional e um QR code que facilita o acesso a mais conteúdos.

Neste momento os Azeites Esporão são compostos por oito referências que se subdivem em quatro categorias: os Essenciais – Azeite Virgem Extra, o Biológico e DOP Norte Alentejano; os Monovarietais – Galega, Cordovil e Cobrançosa – o Ultra Premium – Selecção – e o Terroir – Olival dos Arrifes.

Para além disto, o Esporão anunciou recentemente a plantação de um novo olival na Herdade, com 182 hectares dedicados exclusivamente a variedades nacionais.