Chutney de Natal

Preparação

Retire os caroços às peras e corte-as em quadrados.

Num tacho, adicione as peras, as cebolas picadas grosseiramente, as sultanas, o açúcar, os grãos de mostarda moídos, os coentros secos, o vinagre de maçã e as malaguetas secas.

Envolva bem todos os ingredientes e adicione um pouco de gengibre ralado.

Leve ao lume e deixe levantar fervura, envolvendo bem.

Reduza o lume e deixe cozinhar durante 25 minutos com o tacho tapado, mexendo de vez em quando.

Após esse tempo, envolva e deixe cozinhar mais 15 a 20 minutos, em lume baixo, com o tacho destapado, até apresentar a espessura desejada.

Verta o chutney para frascos, previamente esterilizados.