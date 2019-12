Azevias de grão

Preparação

Começar por preparar o recheio: Num tacho, misturar o grão, o açúcar e a canela. Triturar com a varinha mágica até obter um puré fino e juntar a casca de limão. Levar o tacho a lume médio até que o conteúdo comece a ferver.

Deixar ferver em lume baixo durante dois minutos, mexendo continuamente.

Retirar do lume e adicionar, às gemas, duas colheres do puré de grão, mexendo. Deitar esta mistura lentamente sobre o puré, sem deixar de mexer. Levar novamente ao lume até começar a ferver. Retirar a casca de limão e deixar arrefecer completamente.

Para fazer a massa: Colocar a farinha numa taça e adicionar a manteiga derretida. Misturar até obter uma mistura com aspeto areado.

Misturar a água morna com o sal e a aguardente e verter sobre a massa.

Amassar bem até que fique uma massa homogénea. Formar uma bola com a massa e embrulhar em película aderente.

Refrigerar a massa durante 30 minutos. Retirar a massa do frigorífico e colocá-la sobre uma superfície ligeiramente enfarinhada. Estender o mais finamente possível com o rolo da massa.

Cortar círculos de massa com 10 cm de diâmetro. Colocar porções do recheio no centro dos círculos.

Humedecer as bordas da massa com água e dobrar a meio, pressionando para que a massa fique bem unida nas pontas. Juntar as aparas da massa e voltar a estender, repetindo o processo.

Fritar as azevias em óleo quente até que fiquem douradas dos dois lados.

Secar o excesso de gordura em papel de cozinha e polvilhar com açúcar e canela.