"2020 foi um ano quente e seco, com um período longo de maturação que culminou numa vindima precoce com uvas maduras no início de setembro", refere Christian em comunicado.

"Os vinhos resultantes são extremamente ricos e intensos, encorpados, sedosos e com uma grande densidade. A estrutura tânica é imensa mas com uma notável elegância", lê-se na nota.

"Desde a vindima que soubemos da excelência do Nacional, e o vinho evoluiu maravilhosamente desde então. Existem anos que sabemos logo após a pisa em lagar que iremos declarar um Porto Vintage Nacional e 2020 foi um desses anos. O vinho exibe complexidade e profundidade que são típicas de um grande Nacional", acrescenta.

"O Quinta do Noval Vintage apresenta um estilo invulgarmente concentrado e intenso para este vinho, mas mantém a pureza e frescura do vale do Pinhão, típica dos vinhos da Noval. Como habitualmente, fizemos uma seleção rigorosa dos melhores lotes de diferentes parcelas da nossa vinha. Este ano o lote final é composto por 3 lotes diferentes do vale do Pinhão e um lote do vale do Roncão", diz.

A vindima foi muito curta, desde o início até ao dia 22 de setembro, o que é invulgar para a Noval, onde normalmente a diversidade de castas, exposições e altitudes resultam em longos períodos de vindima.

"Em 2020 o tempo para escolher o momento certo para colher cada parcela foi muito curto e a capacidade dos nossos três centros de vinificação em lagares foi utilizada em pleno", indica.

"Os vinhos resultantes são puros, aromáticos e com uma densidade notável. Optámos este ano por permitir açúcares residuais ligeiramente mais elevados do que o habitual, e o resultado é uma harmonia e riqueza que é muito particular a este ano maravilhoso na Quinta do Noval", conclui a nota.

Veja ainda: As mais belas fotos da histórica Quinta do Noval