O novo rótulo e a embalagem com design sóbrio e elegante do "Azeite Virgem Extra" da Quinta do Noval evocam a pureza do fruto e os aromas requintados. A cor verde opaca da garrafa permite preservar a qualidade e lembra a cor da azeitona. O vertedor e a rolha de cortiça foram conservados para facilitar o serviço e a dosagem.

"Harmonioso e requintado, fresco e especiado, o nosso azeite é uma expressão autêntica do terroir da Quinta do Noval", explica o produtor em comunicado.

A produção é limitada: 9394 garrafas de 50cl foram produzidas em 2020.

Mais conhecida pela sua produção de vinhos do Porto e do Douro, a Quinta do Noval também produz Azeite Virgem Extra no coração das suas vinhas. Este azeite português é produzido respeitando as tradições neste grande terroir. "Um terroir excecional e a associação de diversas variedades de azeitona : uma promessa de alta qualidade", frisa a Quinta do Noval na nota de imprensa.

Quinta do Noval, Pinhão créditos: Quinta do Noval

Oliveiras centenárias

A Quinta do Noval tem aproximadamente 26 hectares dedicados ao olival. Os olivais são polivarietais, compostos por várias variedades portuguesas de oliveira. As principais são: Cordovil, Madural, Verdeal e Galega.

Muitas das oliveiras da Quinta do Noval têm mais de 200 anos. Consequentemente, produzem um azeite mais rico e complexo com apenas 0,2% de acidez. As oliveiras são cultivadas de modo tradicional, sem rega e podadas manualmente.

As azeitonas são colhidas à mão durante o mês de novembro. Em seguida, são prensadas a frio em mós de granito para extrair um Azeite Virgem Extra da melhor qualidade e preservar os aromas delicados da fruta.

