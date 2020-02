"Com a abertura desta nova loja no cais do Pinhão, num antigo armazém de vinho do Porto, a Quinta do Noval espera adicionar uma nova dimensão à experiência dos que nos visitam, no Douro, perto das nossas vinhas", informa a empresa em comunicado.

A Noval abriu a sua primeira loja em 1995 na margem sul do Douro em Vila Nova de Gaia, no coração do centro histórico do comércio do vinho do Porto. Situada no berço da produção dos vinhos do Porto e dos vinhos do Douro, a nova loja no número 15 da Rua da Praia é um "lugar de descoberta, de partilha de informação e acima de tudo de prova de vinhos", lê-se na nota de imprensa.

Veja as fotos da nova loja

"Um dos muitos desenvolvimentos interessantes nos últimos anos no Porto e no Douro foi o aumento importante de visitantes de todo o mundo. Vêm descobrir esta região mágica e provar os seus vinhos", comenta Christian Seely, diretor-geral da Quinta do Noval.

"Estamos muito satisfeitos com a expansão da nossa capacidade para os receber nesta nova loja no Douro e estamos ansiosos por partilhar os nossos vinhos e a nossa paixão pelas vinhas e pela região com todos os que nos visitam", acrescenta.