O segredo dos dois novos hambúrgueres do Burger King tem um nome, o Sweet BBQ Bull's Eyes Original, o molho com as nuances doces e fumadas dos churrascos que os americanos tanto gostam de fazer. Essa não é, no entanto, a única diferença em relação às outras propostas do menu. Pão com topping de cebola crocante, queijo cheddar e deliciosos aros de cebola são outras das inovações das duas versões do Queen BBQ, uma com dois hambúrgueres de bovino grelhados e outra com dois crocantes de frango.

"Esta combinação de ingredientes funde-se no sabor mais requintado quando misturado com o verdadeiro molho americano, com um sabor mais doce e fumado do que o clássico molho de barbecue a que estamos habituados", refere a marca em comunicado de imprensa. O Queen BBQ Rodeo Burger e o Queen BBQ Rodeo Crispy, disponíveis por tempo limitado, levam ainda folhas de alface e rodelas tomate, o que lhes confere um toque de frescura adicional. Mas há mais novidades no menu da cadeia de restauração.

Três novas sobremesas com aquele que é um dos cremes de barrar mais populares do mundo. Disponível em versão média e em versão mini, King Fusion com Nutella alia a suavidade do gelado de baunilha ao sabor do chocolate e da avelã, terminando com um topping crocante. O novo gelado de baunilha num cone de bolacha com recheio de Nutella é outra das tentações. Os mais gulosos podem deliciar-se ainda com um waffle quente, servido com o famoso topping de cacau e avelã. O mais difícil vai ser escolher.