Matt Preston tem novo livro. "Mais - Mais receitas com vegetais para mais alegria", nas livrarias portuguesas a partir de dia 18, apresenta 120 propostas vegetarianas e veganas com o cunho pessoal do popular cozinheiro, que ganhou fama após participar como jurado do "MasterChef Austrália" entre 2009 e 2019, pensadas para agradar a todos, sem fundamentalismos. "Não é um veículo para mesquinhez e acusações nem culpa e sacrifício mas, sim, para receitas simples que lhe irão dar prazer", garante.

"Este é um livro sobre vegetais e como obter mais receitas centradas nos legumes para o seu repertório. Apresento aqui muitos legumes, oleaginosas e cereais porque os adoro e suponho que, de certa forma, este livro também é um catálogo dos meus últimos anos de aventuras e explorações com a comida, tentando redesenhar o que é delicioso e procurando captar a felicidade que a boa comida nos pode dar. Os menus de carne e batatas há muito que pertencem ao passado", considera o cozinheiro.

As receitas do novo título da editora Casa das Letras são fáceis e intuitivas. "Se este livro tivesse um mote, seria sem qualquer sacrifício. Todo ele é uma celebração a essa culinária. As receitas foram concebidas de modo a terem sabores fabulosos e texturas contrastantes. Foram desenvolvidas como um antídoto para as tão temidas refeições veganas desenxabidas de outrora, exercidas numa cegueira monástica monossilábica que ainda é seguida por alguns bloggers e livros de culinária", lamenta o chef.

Não temendo as críticas dos mais puritanos nem a contestação dos mais extremistas, Matt Preston teve ainda a ousadia de incluir na obra uma provocação. "Um apêndice sobre carne para aqueles dias em que não lhe apetece ser vegetariano", revela. A visita que fez a Lisboa em 2019 deixou o cozinheiro australiano, que adorou Portugal, com saudades de um linguado grelhado e de um pastel de nata e, assim que a pandemia o permitir, não exclui a hipótese de regressar para promover a nova obra.