É fã de hambúrgueres mas preferia que fossem mais saudáveis? Há duas novidades no mercado que o permitem

Os apreciadores de hambúrgueres que se preocupam com a saúde têm agora maior facilidade em preparar em casa versões mais saudáveis desta especialidade que tanto apreciam. A Panidor, produtora de padaria e pastelaria ultracongelada, associou-se à empresa Prime Meat e ao chef Chakall para criar o Hambúrguer Prime Meat by Chakall, um hambúrguer 100% carne, sem aditivos e sem conservantes, produzido em Portugal e validado pelo reputado cozinheiro e empresário argentino.

"É feito apenas com uma passagem na picagem e não é prensado, o que lhe permite manter o aspeto da carne e distanciar-se dos hambúrgueres processados", esclarece a empresa em comunicado de imprensa. Vendidos em unidades de 160 gramas em embalagens de 4 unidades, os novos hambúrgueres surpreendem pela qualidade, pelo sabor e também pelas vantagens nutricionais. Ricos em proteínas, não contêm glúten e também estão isentos de aditivos e de conservantes.

Este novo lançamento está, para já, apenas disponível nos estabelecimentos comerciais Continente, Aldi e El Corte Inglés. Outra das novidades nascidas no âmbito desta parceria é o Pão de Hambúrguer by Chakall. Fabricados com uma massa de brioche levemente amanteigada e adocicada, os novos pães pesam 80 gramas e são vendidos ultracongelados em embalagens de duas unidades. A receita, inspirada no pain viennois francês, foi criada pela Panidor em parceria com o chef.

"Com esta nova gama, queremos dar a todos a oportunidade de ter um produto de elevada qualidade em casa. Com a Panidor, temos o melhor pão, com a Prime Meat a melhor carne e, com a experiência e o saber do chef Chakall, temos a combinação perfeita", garante Marta Casimiro, administradora da empresa. "Temos aqui um pão de elevada qualidade que, após descongelação, está fresco e fofo, para acompanhar uma carne premium, que conserva todo o sabor", garante o chef.