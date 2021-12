A EPAL acaba de lançar o segundo volume de "Irresistível Água da Torneira à Mesa com…". Depois de Cátia Goarmon, ex-concorrente do concurso televisivo "MasterChef Portugal" e autora de um programa no canal de televisão 24Kitchen, que apostou em receitas que promovem práticas sustentáveis, a economia circular e a utilização de produtos sazonais e locais, a empresa do grupo Águas de Portugal desafiou agora Isabel Zibaia Rafael.

A fundadora do blogue Cinco Quartos de Laranja aceitou o repto e elaborou 24 propostas gastronómicas, fáceis e acessíveis, que têm a água da torneira como ingrediente principal. "Mais do que um repositório de receitas, o livro, que está disponível online e pode ser descarregado gratuitamente aqui, pretende transmitir um conjunto de boas práticas para incentivar o consumo sustentável de água e reduzir o desperdício alimentar", informa a EPAL.

"A organização e o planeamento das compras semanais, rentabilizando o tempo disponível e proporcionando uma alimentação equilibrada, a utilização do mesmo ingrediente-base para várias refeições, a compra de produtos a granel, privilegiando produtos locais e da época, o reaproveitamento dos alimentos e a reutilização da água para diversos pratos da semana são gestos incentivados nesta publicação", esclarece ainda a companhia. Além de ideias para pequeno-almoço, o livro inclui receitas de sopas, pratos vegetarianos, opções de peixe e carne, águas aromatizadas, sumos, batidos e sobremesas.

"Foi com muito orgulho que aceitei o convite da EPAL para realizar este livro, onde se promove o consumo sustentável de água e, simultaneamente, se procura reduzir o desperdício alimentar, através do planeamento das refeições. O consumo de água da torneira é um gesto que traz consigo uma mensagem de sustentabilidade ambiental", refere Isabel Zibaia Rafael. A apresentação da obra teve lugar na Academia do Solar dos Presuntos, em Lisboa.