O chef jugoslavo Ljubomir Stanisic não para. Nas últimas semanas, para além de ser um dos rostos do movimento dos empresários do setor da restauração que esteve acampado em greve de fome em frente à Assembleia da República, viu os inspetores do famoso Guia Michelin atribuírem-lhe a sua primeira estrela e prepara-se, agora, para iniciar as gravações do novo programa de televisão que vai apresentar na SIC a partir de janeiro. "Ainda não há um dia definido", revelou, contudo, fonte do canal à revista TV 7 Dias.

As gravações do novo programa do chef arrancam ainda este mês num megaestúdio que está a ser construído de raiz na linha de Sintra e que integra restaurantes e cozinhas profissionais. "É o maior onde já se gravou cá este tipo de formato", garante a mesma fonte. A versão portuguesa de "Hell's Kitchen", comandado na sua versão original pelo (também) polémico chef e empresário Gordon Ramsay, atraiu milhares de candidatos. "A seleção foi muito rigorosa", confirma fonte do canal de televisão de Paço de Arcos.

"Apenas 200 fizeram provas presenciais. O grupo está fechado e são 16 concorrentes. São [praticamente] todos chefs e os que não o são têm imensa experiência na área. Mesmo os concorrentes mais novos são jovens talentos premiados. É um grupo de candidatos muito forte e com bastante potencial. A SIC está a apostar muito neste formato para vencer as audiências", revela a mesma fonte. Outra das novidades do canal é "Coração na boca", um documentário biográfico sobre Ljubomir Stanisic na plataforma digital Opto.