Para os que não dispensam um brunch ao domingo, o Basáltico Restaurant Garden Terrace pode tornar-se uma paragem obrigatória, tanto para os fãs de um pequeno-almoço reforçado como para os adeptos de uma refeição mais completa com um toque de pequeno-almoço.

Localizado na Praça de Espanha, o restaurante do Hotel Açores Lisboa oferece um ambiente descontraído e vibrante, integrado no recente Parque Urbano Gonçalo Ribeiro Telles, onde é possível desfrutar de uma refeição envolvida pelo verde típico do arquipélago.

De modo a destacar a qualidade e autenticidade açoriana, o chef Luís Correia desenvolveu um brunch onde os produtos da região são os protagonistas: “o objetivo do menu não é oferecer pratos tipicamente açorianos, mas sim um foco nos produtos dessa região”, destaca o chef ao SAPO Lifestyle.

Entre a variedade oferecida, encontrará pratos frios, quentes e opções vegetarianas. Destacamos o hambúrguer em bolo lêvedo com maionese de caril, os medalhões de vazia com inhame e molho de vinho, e o estufado de legumes com tomate e tofu, ideais para quem procura um almoço reforçado. Para os adeptos de opções mais leves, os tacos de atum fresco com cebola roxa, os wraps de legumes e a salada de polvo com pimenta da terra são excelentes escolhas. Como não poderia deixar de ser, o brunch do Basáltico Restaurant Garden Terrace também inclui panquecas, que podem ser acompanhadas por uma variedade de opções, como fruta, ovos mexidos e bacon crocante.

Se não dispensa um docinho para terminar a refeição, experimente a bavoroise de maracujá e a panacotta de iogurte com coulis de ananás, duas frutas que poderá também experimentar ao natural ou incorporadas em limonadas tão deliciosas quanto refrescantes.

Uma menção honrosa para a tábua de queijos açorianos que traduz o que de melhor se produz na região. Entre a seleção poderá encontrar um Queijo Velho de São Miguel, utilizado pelo chef Luís Correia na confeção do risotto, em substituição do tradicional parmesão, Queijo de São Jorge e Queijo da Ilha Terceira.

O brunch está disponível todos os domingos das 11h30 às 15h30, é servido em formato buffet e tem um valor de 29€ por pessoa. Se ainda não está convencido, espreite a fotogaleria abaixo e deixe-se levar pelas deliciosas opções que o Basáltico Restaurant Garden Terrace tem para oferecer:

As reservas podem ser feitas através do contacto 217 222 920 ou pelo email basaltico.hal@bhc.pt.