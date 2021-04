“Estamos muito entusiasmados com esta abertura. Sentimos muito a falta do nosso público nestes meses. As nossas lojas acabam por ser um ponto essencial de contacto entre o consumidor e a marca, para não referir também o seu peso nas nossas vendas”, explica Duarte Leal da Costa, Diretor da Ervideira, empresa vitivinícola, sediada no Alentejo, nascida em 1880.

Para esta abertura, a empresa tem previstas várias iniciativas. As provas de vinho serão retomadas nas diferentes lojas, mas na adega nascem novos programas de “Provas Cegas”, “Provas de Vinho Testemunha”, “Provas de Barricas”, “Ser Enólogo por um Dia”, “Piquenique”, e ainda “Percursos Pedestres com Desafios e Descobertas”.

“Com estas novidades, ficam assim assegurados programas mais profissionais, em que os visitantes podem fazer e produzir o seu próprio vinho, visitar a adega e provar vários vinhos premium e super-premium, bem como optar por programas mais familiares como o Piquenique e os Percursos Pedestres, com vistas esplêndidas sobre o Alentejo”, sublinha Duarte Leal da Costa.

As lojas reabrem com o horário de verão (das 11h00 às 19h00), todos os dias da semana, exceto a Loja de Lisboa que fecha ao domingo e segunda-feira.

Atualmente a Ervideira possui um total de 160 hectares de vinha, distribuídos pelas sub-regiões da Vidigueira (120 ha) e Reguengos (40 ha). Entre os seus vinhos, estão marcas como Conde D’Ervideira, Invisível, Vinha D’Ervideira, Terras D’Ervideira e Lusitano.