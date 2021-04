É Sem Maneiras o novo vinho que Dirk Niepoort e Ljubomir Stanisic "cozinharam" juntos

Há mais de dez anos que Dirk Niepoort e Ljubomir Stanisic são amigos. O produtor de vinhos e o chefe de cozinha partilham a paixão pela boa comida e por bons vinhos. Já tinham feito alguns vinhos do Douro em conjunto, como o “Bicho do Mato” ou “Mó”. Mas quando Ljubomir provou, pela primeira vez, em agosto de 2020, um vinho criado por Dirk em Portalegre, ficou impressionado pelas características diferenciadoras da região que se refletem em vinhos irreverentes e marcantes – e retomaram a ideia de fazer novamente um vinho os dois.

Num jantar em casa de Ljubomir, em Grândola, Dirk levou três amostras do vinho de Portalegre, com estruturas diferentes, e procuraram o vinho “mais gastronómico” – aquele que servisse melhor vários pratos do chefe de cozinha.

É este “Vinhão”, apelidado de Sem Maneiras, que Dirk e Ljubomir lançam agora - uma edição limitada de um vinho DOC de Portalegre, de 2017. Um segredo bem guardado, que andava a ser cozinhado em lume brando, podendo ser adquirido nos espaços do Continente, em Portugal e nas ilhas (o preço de venda recomendado é de 12,99 euros).

créditos: Chefs Agency

“Este Sem Maneiras é um primeiro passo para um vinho Niepoort alentejano, mas não demasiado alentejano”, explica Dirk Niepoort, à frente da centenária casa Niepoort. “É feito a partir de Vinhas Velhas, em vinhas de altitude, quase sem madeira, sem extracção, numa região que me fascina e que tem um potencial enormíssimo”, complementa. “Os vinhos desta região são mais leves, mais frescos e têm uma personalidade muito vincada”.

No Alto Alentejo, entre a planície e a altitude da serra de São Mamede, este vinho tem a elegância e o equilíbrio dos solos de granito e xisto. Estagiou 24 meses em ânfora. É também um vinho de contrastes, entre o calor do Alentejo e a frescura da Serra; entre a robustez e a delicadeza do vinho; entre a exaltação de Ljubomir e a tranquilidade de Dirk.

créditos: Chefs Agency

A cor deste “Sem Maneiras” é aberta e intensa. No nariz, tem notas balsâmicas e florais, sobre uma base de frutos vermelhos. Na boca, é redondo, elegante e com um excelente equilíbrio de acidez. É um vinho marcadamente gastronómico, que Dirk Niepoort sugere que acompanhe o prato de polvo que Ljubomir Stanisic tem na carta do seu restaurante. E acompanhará certamente na perfeição os pratos que os Portugueses colocarem na sua mesa.