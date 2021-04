A Howard’s Folly lança uma série de conversas que vai documentar a vida e as aventuras do seu enólogo-chefe. “David Baverstock: Ressacas do Melhor”, centra-se nas viagens do protagonista pelo mundo do vinho português. Num tom descontraído, o australiano irá revelar mais sobre a sua carreira, partilhar histórias com os seus convidados do mundo da viticultura, provar vinhos que os marcaram, e falar da sua influência no panorama da enologia portuguesa.

Com transmissão online a partir de 17 de abril, nas redes sociais da adega, cada episódio de “Ressacas do Melhor” contará com a presença de um enólogo português com quem David compartilhou grandes experiências ao longo da sua jornada. O primeiro é o seu amigo de longa data, o lendário Dirk Niepoort. Durante uma hora, David e Dirk irão falar sobre a sua amizade, as suas carreiras e os seus diferentes estilos de vinificação, enquanto provam vinhos icónicos. Este episódio será uma janela para a vida destes dois grandes enólogos.

O luso-australiano David Baverstock, por duas vezes distinguido como "Enólogo do Ano" (2013 e 2015) diz-se um apreciador de vinhos de altitude. Aqui, vinha próximo a Portalegre, no Alto Alentejo. (Créditos da imagem: Howard's Folly)

Dia 17 de Abril, às 18h00, David e Dirk irão degustar dois vinhos: o Howard’s Folly Sonhador Tinto 2016, e o seu primeiro projeto comum após 30 anos de amizade, o Howard’s Folly Edição Especial Dirk Niepoort 2019. Um vinho único feito pelo Dirk para a adega de Estremoz.

Amostras dos vinhos podem ser encomendadas para participar na degustação ao vivo com David e Dirk. Os participantes poderão experimentar os diferentes estilos de vinho e interagir com os enólogos, colocando perguntas sobre os vinhos e os seus processos de vinificação.

O pack de degustação está disponível no site da Howard’s Folly e tem um custo de 10,00 euros, mais envio. Estão incluídos no pack uma amostra de Sonhador Tinto 2016 (100ml) e da Edição Especial Dirk Niepoort 2019 (100ml).

É adega, mas também restaurante de assinatura e espaço para a arte. A alentejana cidade de Estremoz, acolhe a adega urbana para os vinhos da casa Howard's Folly. Um projeto de enoturismo apostado em vinhos de autor, com pequenas produções e muito carinho. (Créditos da imagem: Howard's Folly)

Os episódios serão transmitidos ao vivo nas redes sociais da adega (Instagram, Facebook e YouTube) onde em breve será revelada a programação dos próximos episódios de “David Baverstock: Ressacas do Melhor”.

Situada em Estremoz, no Alto Alentejo, a Howard’s Folly é uma adega urbana, vocacionada para a produção de pequenos lotes de vinhos premium, elaborados a partir de uma seleção de castas portuguesas. Este projeto foi "sonhado" pelo empresário britânico e colecionador de arte Howard Bilton e pelo enólogo australiano David Baverstock. Juntos, criaram um projeto que não só produz vinhos, mas que também reúne arte e caridade - para apoiar crianças carentes, através da Sovereign Art Foundation -, sob o mesmo teto.