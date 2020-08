Para os clientes que optem por jantar no Hard Rock Cafe, em Lisboa, as semanas que decorrem até ao final do verão trazem festa, com DJ session, assim como menus especialmente preparados para a ocasião e para degustar a partir das 23h00.

Lisboa está entre as capitais europeias que se juntam a este "Hard Rock Menu Festival 2020", a par de Amesterdão, Londres, Berlim, Paris, Praga, Viena, Roma, entre outras.

Na ementa, os participantes vão encontrar os clássicos desta casa instalada desde 2003 em Lisboa, com hambúrgueres, cachorros quentes, nachos, spring-rolls, mas também uma seleção de cocktails.

Na ocasião, os interessados poderão optar por três opções de menu, entre dois e quatro pratos, orçando entre os 15 e os 20 euros.

Hard Rock Cafe Lisboa Avenida da Liberdade, nº 2 Horário: de segunda a domingo das 12h00 às 23h00 Contacto: tel. 21 324 5280; e-mail lisbon.gm@hardrock.com

O Hard Rock Cafe que tem como lema “the finest in American diner food”, está instalado em Lisboa no edifício Condes. Conta com a coleção de “memorabillia” exposta (atualmente toda a colecção Hard Rock conta com 72.000 peças), convertendo o antigo cinema num museu da música.