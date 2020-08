O Chefe de Sala do SushiCafé, Skicor Sacramento, é o responsável da nova carta de cocktails e sangrias, criada em parceria com a Martini, onde destaca o Pisco Sour (9,00 euros), um cocktail que inclui Pisco, uma aguardente sul-americana que liga muito bem com o sumo de limão, criando uma limonada irreverente.

Outra sugestão é o Midori Sour (9,50 euros), um exclusivo que não integra a carta, mas que pode ser pedido neste período e que é característico pela utilização do Midori, um licor japonês de melão com uma cor verde intensa, que se une com os citrinos para proporcionar uma tarde refrescante.

Martini Negroni. créditos: Avenida Sushicafé

Da carta, fazem também parte outros cocktails, que vão desde os Tónicos, aos Mojitos e aos Daiquiris. Para partilha com os amigos, os interessados podem pedir uma das sangrias.

Avenida SushiCafé Rua Barata Salgueiro, nº 28, Lisboa Contactos: tel. 211 928 158; e-mail avenida@sushicafe.pt

A Sangria St-Germain (18,00 euros), tendo como base St-Germain, uma bebida feita de ervas aromáticas selecionadas cuidadosamente para conceber um espirituoso refrescante com sabores tropicais, acompanhado de espumante e limão, ou a Sangria Sake.