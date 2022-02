Uma salada que se adapta a diferentes situações, do piquenique, ao almoço descontraído; da praia a uma marmita para o trabalho. Assim o garante a autora da receita.

Joana Barrios, atriz e apresentadora também se fez cozinheira para nos apresentar receitas simples e caseiras. Neste caso uma tosta que aproveita o suculento molho do frango assado.

Procura uma receita de fácil preparação? Esta receita cumpre os requisitos. A sugestão é do chef Rui Ribeiro.

Os sabores, aromas e texturas da cozinha tradicional mexicana são uma verdadeira surpresa para os sentidos.

Não precisa de lume, não carece forno e aproveita as sobras de frango de uma refeição anterior. Uma refeição de sabor estival e sem complicações.

Uma receita de inspiração oriental que conta com um atalho: a tikka marinade paste é de compra, o que poupou a Alida Remtula, autora do prato, preparações demoradas. A sugestão é do blogue "Alida´s Food".