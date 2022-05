Tem uma curgete no frigorífico? Saiba que com ovos, fiambre e algum queijo pode fazer uma torta que vau deliciar os miúdos. Uma sugestão da nutricionista Rita Rocha de Macedo, no seu livro "O segredo do metabolismo".

Torta de curgete com salada de agrião e tomate Gastronomia Contemporânea

Uma receita muito comum na região do Douro e Minho, onde normalmente é servida como uma entrada.

Torta de camarão Gastronomia Contemporânea

Esta é uma receita que faz um vistão em qualquer mesa: Não é um doce é um salgado.

Torta de ervilhas Gastronomia Contemporânea

Uma refeição ligeira, esta torta de alho-francês que junta cogumelos, queijo feta e pinhões ligeiramente tostados numa embalagem de massa filo estaladiça.