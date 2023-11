Esta é uma base de quiche sem glúten e low carb, que dá jeito para a confeção de diversos salgados. Funciona como uma massa quebrada salgada. Uma sugestão a partir do livro "Alimentação Fora da Caixa", de Joana Moura.

Esta receita permite-lhe aproveitar todas as sobras de legumes que tenha em casa.

A quiche é sempre uma boa ideia para uma refeição rápida e deliciosa. Podemos fazer as mais variadas combinações.

Uma quiche é sempre uma boa oportunidade para aproveitar sobras de comida, para celebrar uma mesa de festa, ou mesmo, para a marmita do dia seguinte.

A magia da cozinha também reside no quanto de inesperado pode ter uma receita. Neste caso, dá gosto perceber que a Nata com Sabores do Mar dá um inesperado toque cremoso às quiches em versão miniatura.