Quiche de salsichas de atum e legumes

Preparação

Unte uma tarteira e coloque nela a massa com o papel vegetal. Acondicione de modo a fixar bem. Lave, escorra os cogumelos e corte-os em fatias grossas.

Leve um tacho ao lume com um fio de azeite e um dente de alho esmagado.

Leve os cogumelos a saltear. Lave e corte o alho-francês em rodelas, os pimentos em tiras, os brócolos em ramos pequenos e junte aos cogumelos.

Corte as salsichas em rodelas e adicione ao tacho envolvendo bem. Retifique os temperos e deixe saltear cinco minutos. No fundo da tarteira coloque o preparado do tacho. Bata os ovos com o leite, as natas, tempere de sal e pimenta e deite sobre o recheio da tarteira.

Corte os tomates cherry ao meio e coloque-os por cima. Polvilhe com o queijo ralado e com o tomilho fresco.

Leve ao forno pré aquecido a 180 ºC entre 25 a 30 minutos.