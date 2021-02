Tarte de sobras de legumes e ovos

Preparação

Coloque num recipiente, a farinha, a manteiga e o sal e misture tudo com as mãos.

Adicione um ovo e misture. Depois, amasse até ficar bem envolvido e com uma textura consistente. Coloque esta massa no frigorífico durante 30 minutos.

Pré-aqueça o forno a 200 ºC.

Unte a forma com manteiga.

Estenda a massa com o rolo da massa e forre a forma da tarte com a mesma, para formar a base. Leve ao forno 10 a 12 minutos.

Lave bem os legumes e corte-os em pedaços pequenos.

Salteie-os na frigideira com azeite e deixe em lume brando 15 minutos.

Numa tigela, bata dois ovos, adicione o requeijão, sal e pimenta, e misture bem.

Coloque os legumes na forma e, de seguida, a mistura de ovo e requeijão. Leve ao forno durante 20 minutos.

Quando faltarem cinco minutos, coloque dois a quatro ovos crus, intactos, em cima da tarte e leve de novo ao forno.

Quando os ovos estiverem cozinhados, retire do forno e serve.