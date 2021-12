Mini quiches de camarão

Preparação

Tempo de preparação: 40 minutos.

Pré-aqueça o forno a 180 ºC.

Unte e polvilhe oito formas pequenas de tarte. Coloque a massa de empada em todas pressionando bem contra o fundo e bordas. Em cima de cada tarte, coloque uma folhinha de papel vegetal e grão seco. Leve ao forno cerca de 15 minutos ou até a massa começar a cozinhar. Retire, ponha de parte as folhas e o grão e reserve.

Numa frigideira, coloque o miolo de camarão. Tempere com sal e pimenta a gosto e o alho em pó. Regue com um fio de azeite e salteie cerca de três minutos. Refresque com um pouco de sumo de limão e reserve.

Numa taça, bata os ovos com a Nata com Sabores do Mar Parmalat até estar tudo incorporado. Coloque em cada tarte dois camarões e regue com a mistura de ovos e natas. Leve ao forno mais 15 minutos ou até estar cozinhado.

Retire e sirva de imediato com cebolinho picado a gosto.

