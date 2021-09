Experimente trocar o atum por bacalhau e passas ou por tirinhas de frango temperadas com um pouco de caril.

"É perfeito para um jantar em família, desde que coma bem quentinho. Não se esqueça de uma boa camada de queijo parmesão e manjericão para ficar com um aroma irresistível", conta-nos Alida Remtula, do blogue "Alida's Food"

Com pouquíssimos ingredientes pode tirar o melhor desta receita de polvo. Uma receita de Alexandra, autora do livro “As receitas - o poder do jejum intermitente”.

Joana Barrios, atriz e apresentadora também se fez cozinheira para nos apresentar receitas simples e caseiras. Neste caso uma tosta que aproveita o suculento molho do frango assado.

Estes rolinhos, muito rápidos de fazer, são ideais para uma refeição rápida.

Uma receita que nos recorda ingredientes menos utilizados e que se prestam a excelentes refeições.

O chefe de cozinha britânico Jamie Oliver deixa-nos a sua versão vegetariana de um clássico, o chili com carne. Não sentiremos a falta da proteína animal e o prato fica lindíssimo.

"São redondas, fofas, gulosas e fazem qualquer um feliz!", as palavras são do chef Rui Ribeiro que nos prepara estas Bolas de Berlim soberbas.