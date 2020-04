Gratinado de beringelas

Preparação

Lave as beringelas, corte-as às rodelas e coloque-as num passador, salpicadas com sal (este procedimento irá retirar algum travo amargo que as beringelas possam ter. Se tiver tempo, deixe-as ficar assim cerca de uma hora.

Ligue o forno nos 200 ºC.

Grelhe as rodelas de beringela, sem gordura, numa frigideira ou grelhador antiaderente.

Deixe cozinhá-las até ficarem douradas e amolecidas.

Disponha-as num prato de forno, espalhe o molho de tomate e os tomates-cereja e salpique com algumas folhas de manjericão.

Cubra com o queijo e polvilhe com os orégãos.

Leve a gratinar durante cerca de 12 minutos ou até o queijo ficar derretido e o molho estiver a borbulhar.

Sirva com pão e uma salada verde.