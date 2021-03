Rolinhos de pizza

Preparação

Estenda a massa de pizza numa superfície enfarinhada ou num tapete de silicone. Pincele a massa com o azeite e cubra com o molho de tomate.

Disponha as fatias de fiambre e presunto, o queijo ralado e polvilhe com as ervas aromáticas a gosto. Enrole a massa de forma a obter um longo rolo. Forre um tabuleiro com papel vegetal, transfira o rolo para este tabuleiro e deixe a massa repousar no frigorífico durante cerca de 20 minutos.

Após retirar o rolo do frigorífico, corte-o em fatias com cerca de 3 a 4 cm, passe a parte de baixo da fatia pela farinha de milho e disponha os rolinhos novamente no tabuleiro. Por fim, polvilhe-os com queijo ralado.

Leve a cozer em forno previamente aquecido (175 ºC) durante cerca de 20 minutos.