Polvo estaladiço

Preparação

Compre polvo fresco. Em casa, lave bem e congele o polvo pelo menos durante 24 horas.

Deixe-o descongelar ao natural.

Coza-o em água, com uma cebola inteira numa panela tapada em lume brando durante 40 minutos.

No final, leve ao forno pré-aquecido para tostar a 180 ºC. Retire e acrescente o molho vinagrete.

Nota da autora: pode utilizar a panela de pressão. Normalmente, coloco o polvo no forno sem adicionar nada. Se usar o grill do forno o polvo fica estaladiço. Junte o molho quando retirar o polvo do forno.

Esta receita é parte integrante do livro “As receitas - o poder do jejum intermitente”.