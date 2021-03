Depois do lançamento em 2020 do livro “O poder do jejum intermitente”, Alexandra Vasconcelos, farmacêutica e terapeuta natural integrativa, regressa ao tema este março com novo livro, desta feita com as receitas que completam o regime alimentar indicado na obra anterior.

Em “As receitas - o poder do jejum intermitente” (Editorial Planeta), Alexandra Vasconcelos aborda os alimentos proibidos e permitidos e reúne mais de 90 receitas cetogénicas e low carb que, em comum, apresentam a facilidade de confeção, das bebidas e batidos, aos snacks, pastas e patés, molhos, sopas, pratos principais, acompanhamentos e sobremesas.

Entre os pratos apresentados encontramos Húmus de beterraba, Gaspacho, Panquecas e Crepes, Magret de pato em cama de rúcula com bimis e cogumelos.

“A grande pergunta quando se fala em jejum intermitente é: quando acaba o período de jejum, o que devo comer? O corpo está ávido de nutrientes, o segredo está em dar-lhe o mais indicado, prolongando o estado metabólico de jejum e equilibrando os mediadores da fome e saciedade”, lemos na apresentação da obra.

Neste contexto, Alexandra Vasconcelos explica que regime alimentar o leitor deve adotar, de acordo com o seu metabolismo e as suas necessidades. Obra que inclui um esquema alimentar anual adaptado ao perfil de cada um.

A obra chega aos escaparates com o preço de 16,50 euros.