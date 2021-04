Sopa de peixe com massa cotovelinhos

Tem nome de sopa, mas vai à mesa como prato principal. Rica nos ingredientes e reconfortante no sabor.

Bruschettas de tomate e sardinha

São irresistíveis as sardinhas em conserva de azeite, servidas sobre um pão saloio e com um bom tomate a apaladar.

O salmão com limão do chefe de cozinha Gordon Ramsay

Do seu último livro publicado em Portugal, "Comida Fit" chega-nos esta receita do chefe de cozinha do escocês Gordon Ramsay. Para servir com umas batatas novas e uma salada verde.

Red Fish na cocotte

Esta caçarola baixa pode ser levada diretamente ao lume e ao forno, permitindo uma confeção rápida dos alimentos.

Almôndegas de peixe com molho de açafrão

Uma aromática e sugestiva forma de levar o peixe à mesa.

Arroz de feijão com pataniscas de salmão

Feijão bem apurado e pataniscas de tom dourado fazem o casamento perfeito na mesa nacional. Aqui com um twist que substitui o bacalhau pelo salmão. Pode, mesmo, aproveitar a posta de peixe que sobrou da refeição anterior.