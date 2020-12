Sopa de peixe com massa cotovelinhos

Preparação

Numa panela com água, temperada de sal, coza o peixe durante 15 minutos.

Retire o peixe do caldo, limpe-o de peles e espinhas. Reserve o peixe e o caldo para a confeção da sopa.

Entretanto, num tacho verta o azeite juntamente com as cebolas e os alhos picados, deixe refogar alguns minutos. Acrescente a polpa de tomate e a malagueta, envolva e deixe cozinhar alguns minutos. Regue com o vinho branco e deixe evaporar ligeiramente.

Adicione meio pimento cortado em cubos e as folhas de louro, deixe cozinhar mais uns minutos e acrescente um pouco do caldo do peixe se necessário.

De seguida, adicione as batatas e as cenouras cortadas em cubos, acrescente mais um pouco do caldo de peixe, deixe cozinhar cerca de cinco a dez minutos em lume brando.

Adicione mais caldo de peixe, deixe levantar fervura e junte a massa cotovelinhos, deixe cozinhar cerca de oito a dez minutos em lume brando.

A seguir, acrescente o miolo de camarão, o peixe reservado em lascas e as amêijoas, deixe cozinhar mais cinco a dez minutos até as amêijoas abrirem as conchas e a sopa apurar.

Retifique os temperos e retire o louro.

Sirva a sopa polvilhada com coentros picados.